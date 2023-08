Este martes 29 de agosto se concretará el primer show en solitario del cantante Post Malone en Chile.

En el marco de su "If Y'all Weren't Here, I'd Be Crying Tour", el estadounidense retornará al país -tras su paso por Lollapalooza 2019- para presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El espectáculo será teloneado por el nacional Pablo Chill-E, quien expresó su emoción por abrir el concierto del trapper.

Las entradas para el concierto de Post Malone en Chile se pueden comprar en Ticketmaster con precios que parten en los $46.600.

Horarios para Post Malone en Chile

Apertura de puertas: 17:00 hrs

Telonero Pablo Chill-E: 19:45 hrs

Show Post Malone: 21:00 hrs

Cortes de tránsito 29 de agosto