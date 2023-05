Roger Waters en Chile 2023: precios y cómo comprar entradas

Luego de cinco años, Roger Waters volverá a Chile con un concierto que ha sido anunciado como gira de despedida del ex Pink Floyd.

El inglés de 79 años volverá a Sudamérica con su gira mundial "This Is Not a Drill", luego de su último paso por Chile registrado a fines de 2018.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Roger Waters en Chile?

El músico fijó su show para el 25 de noviembre de 2023 en el Estadio Monumental de Santiago, en su debut en el recinto de Macul después de actuar en el Nacional en cinco ocasiones previas.

Precio de las entradas

Dónde comprar entradas para Roger Waters

La preventa de entradas comenzará este martes 9 de mayo a las 11:00 horas en exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia o afiliados a Caja Los Héroes, con 20% de descuento.

La preventa tendrá una duración de 48 horas o hasta agotar el stock disponible de tickets con descuentos (stock de 20.000 tickets con descuentos).

La venta general comenzará el jueves 11 de mayo a las 11:01 horas.

Todo es a través del sistema Ticketmaster.