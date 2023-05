Roger Waters regresa a Chile en noviembre con su gira de despedida

Roger Waters regresa a Chile con su tour "This Is Not a Drill", su primera gira de despedida, el próximo 25 de noviembre.

El exintegrante de Pink Floyd, que estará presentándose en el Estadio Monumental, llegará con 20 canciones clásicas, donde se incluyen "Us & Them", "Comfortably Numb", "Wish You Were Here" y "Is This The Life We Really Want?", junto con una "impresionante denuncia de la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y una llamada a la acción para Amar, Proteger y Compartir nuestro precioso y precario planeta".

La preventa de entradas comenzará el 9 de mayo a través de Ticketmaster, con un 20% de descuento exclusivo para clientes Entel, Scotia o afiliados a la Caja Los Héroes. En tanto, la venta general iniciará el 11 de mayo mediante el mismo portal.