Sinéad O'Connor canceló todos sus próximos conciertos: Sigue de luto tras la muerte de su hijo

La cantante irlandesa Sinéad O'Connor se bajó de todas las futuras presentaciones en lo que restaba del año debido a la persistencia del duelo que enfrenta tras el deceso de su hijo, Shane Lunny (17), fallecido en enero.

A través de una declaración, el equipo de gestión de la intérprete de "Nothing Compares 2U", 67 Management, tomó la palabra para dar a conocer el actual estado emocional de la artista.

"Nos gustaría anunciar respetuosamente que, debido al continuo dolor por la trágica pérdida de su querido hijo Shane a principios de este año, Sinead O'Connor no actuará en directo en 2022", afirmó, asegurando que "No ha sido una decisión fácil para Sinead, pero la ha tenido que tomar por su propia salud y bienestar en estos momentos", recalcó.

Asimismo, agradecieron a "los amigos y fans de Sinead, cuyo apoyo y comprensión tenemos en la más alta estima durante este período. El amor que se está mostrando ha sido una fuente de gran consuelo y paz para Sinead".

El joven estaba siendo vigilado en un hospital de Irlanda para que no cometiera el suicidio, sin embargo, se escapó y luego de dos días fue encontrado sin vida. "He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él", tuitió O'Connor sobre la memoria de Shane en un momento de profunda tristeza.

"Sólo me quedé por él. Y ahora se ha ido", dijo posterior a conocer que uno de sus cuatro hijos se quitó la vida, antes de borrar el comentario. "Lo siento. No debería haber dicho eso... Siento haber molestado a todo el mundo. Estoy perdida sin mi hijo y me odio. El hospital ayudará un tiempo", afirmó en esa oportunidad.