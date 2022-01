Sinéad O'Connor fue hospitalizada por tendencias suicidas: "Quiero seguir a mi hijo"

La cantante Sinéad O'Connor fue hospitalizada tras manifestar tendencias suicidas a través de sus redes sociales, días después del trágico suicidio de su hijo de 17 años.

"He decidido seguir a mi hijo, no hay razón para vivir sin él", anunció la artista irlandesa en su cuenta de Twitter, donde agregó que "solo me había quedado por él y ahora no está, destruí a mi familia".

"Soy un pedazo de mierda. No merezco vivir, todos los que me conocen estarán mejor sin mi. Perdón por todo el daño que he causado", dijo O'Connor.

I’m a piece of shit. I don’t deserve to live and everyone who knows me will be better off without me. I am sorry for all the harm I caused. — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 13, 2022

Además lamentó haber hecho enfadar al padre de su hijo Shane por haber informado en Twitter sobre el funeral del joven e indicó que esta red social "es para gente solitaria".

"Estuve mal desde el día en que nací. No fue culpa de mis padres, mi familia o mis hijos. Es solo mía, Dios me hizo por error. Así que me enviaré a mi misma de vuelta y buscaré a la única persona de este planeta que me amó de verdad", concluyó.

Horas más tarde, la voz de "Nothing Compares 2U" se disculpó por sus tuiteos y aseguró que estaba en compañía de la policía, camino a un hospital. "Perdón por preocuparlos a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mi misma", sostuvo.

"El hospital ayudará un poco, pero iré a buscar a Shane. Esto es solo un retraso", advirtió Sinéad O'Connor.