En la temporada final de "Orange is the New Black", las mujeres de Litchfield llegan a un acuerdo con el hecho de que la prisión las ha cambiado para siempre. Piper lucha con la vida en el exterior, mientras que la vida en Max, tan corrupta e injusta como siempre, continúa sin ella. Se estrena en Netflix el 26 de julio.

LEER ARTICULO COMPLETO