21 Años sin Soda Stereo y siete sin Gustavo Cerati

Hace siete años un paro cardiorespiratorio le quitó la vida a Gustavo Cerati, uno de los referentes del rock latinoamericano. Su voz no se apagó ese día, lo había hecho cuatro años antes cuando un accidente cerebrovascular lo dejó en estado vegetal.





Ese 4 de septiembre de 2014 miles de fanáticos en el mundo lamentaron la muerte del artista y se quedaron con su mejor legado: su música.





La fama que adquirió el cantante no sólo se debió a su talento demostrado en trece álbumes solista, algunos con mayor y peor éxito, pues para cuando comenzó a navegar solo ya contaba con la popularidad que le había regalado Soda Stereo, la banda que lo transformó en un referente de la música argentina.





Si bien muchos acompañaron los pasos de Cerati como solista, hubo otros que quedaron "viudos" del sonido de la banda y todavía recuerdan la jornada en que Gustavo anunció su retiro.





Fue el 9 de mayo de 1997, a través de una carta en el suplemento Sí! del Diario Clarín cuando Cerati se despidió de sus fans.





"Estas líneas surgen de lo que he percibido estos días en la calle, en los fans que se me acercan, en la gente que me rodea y en mi propia experiencia personal. Comparto la tristeza que genera en muchos la noticia de nuestra disolución. Yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes y gratificantes en mi vida como Soda Stereo. - Cualquiera sabe que es virtualmente imposible llevar adelante un grupo sin cierto nivel de conflicto. Es un frágil equilibrio en la pugna de ideas que muy pocos consiguen conservar por espacio de quince años y hacer de ello una cadena de hechos artísticos relevantes para la gente, como nosotros orgullosamente hicimos. Pero, últimamente, diferentes desentendimientos personales y musicales fueron creando un nudo de tensión emocional que empezó a comprometer ese equilibrio. Ahí mismo se generan excusas para no tocar, excusas para no enfrentarnos, excusas para no crear, excusas finalmente para un futuro grupal en que ya no creemos como hacíamos en el pasado. - Cortar por lo sano es, valga la redundancia, hacer valer nuestra salud mental por sobre todo y, también, una muestra de respeto hacia el público que nos sigue y nos siguió todo este tiempo. Me gustaría aclarar, además, que este estado nada tiene que ver con mis viajes frecuentes a Chile (yo estoy radicado aquí, en mi país, y es aquí donde pretendo recorrer mi futuro como lo hice siempre) ni con los esporádicos proyectos musicales que haya realizado al margen de Soda. - Esta decisión ha nacido del interior del grupo y desde ahí también se genera una "nueva" excusa para volver a encontrarnos por última vez: la música, que es la que mejor habla y hablará por nosotros. - Un fuerte abrazo & hasta pronto.", fueron las palabras con que Cerati dijo adiós a sus años en Soda Stereo.