Carla Jara hablará de su separación con Kaminski en "Podemos Hablar"

Tras la polémica separación con Francisco Kaminski, Carla Jara romperá el silencio en "Podemos Hablar" de Chilevisión.

A finales de marzo el animador anunció su quiebre matrimonial "amistoso" con la ex Pelotón. Sin embargo, los dichos del rostro de La Red fueron rebatidos por Jara, quien afirmó que sí hubo una tercera persona involucrada en la separación: Camila Andrade.

Tras esto, tanto Kaminski como la ex Miss Chile se han referido a la polémica y, si bien han dado luces de estar en una relación, negaron los dichos de la actriz tachándola de "celópata".

Carla Jara romperá el silencio

Ahora bien, la ex Mekano apareció en una promoción oficial del programa para confirmar que será entrevistada por Julio César Rodríguez este viernes.

"Después de muchas invitaciones del programa PH, me decidí a venir porque me aburrí de que me tachen de celópata, de mentirosa y de loca", dijo Carla en el clip.

Bajo esto, la comunicadora aseguró que "en mi vida siempre he ido con la verdad por delante".