Kaminski negó infidelidad a Carla Jara: "No pasó nada con Camila"

Francisco Kaminski volvió a referirse a su quiebre matrimonial, negando haberle sido infiel a Carla Jara.

En conversación con LUN, el animador se responsabilizó completamente por el fin de su relación, defendiendo también a su compañera de trabajo Camila Andrade, acusada por la actriz de ser la tercera persona involucrada.

"No he sido infiel ni tampoco soy parte de la infidelidad que se me acusa", partió diciendo.

Asimismo, Kaminski se refirió al reciente posteo de la ex Pelotón contra Andrade, afirmando que "los mensajes (de WhatsApp) que muestra ahora Carla a Camila tienen una historia y no corresponden a la verdad", añadiendo que la madre de su hijo "siempre le tuvo celos de cierta manera" a la ex Miss Chile.

Bajo esta línea, el rostro de La Red dijo: "Nuestra relación con Carla venía con problemas y peleas, tuvimos varios quiebres pero lo intentábamos", reveló. "Enfrenté a mi ex señora con la verdad y que tenía que terminar la relación antes que ocurriera un engaño, o mirar para el lado".

"No hubo infidelidad porque no pasó nada con Camila antes de que me separara", afirmó el también locutor radial. "Lo único que pasó entre nosotros fue un beso en el Festival de Puente Alto que lo pidió la gente después de tres días. Si va a existir una relación con Camila no lo sé, no hay que escupir al cielo", sentenció.