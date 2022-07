Claudio Castellón y denuncias por violencia: "Esa versión es falsa"

El actor Claudio Castellón se refirió a las denuncias por violencia interpuestas por su ex pareja Francisca Masanes y aseguró que las acusaciones en su contra son falsas.

"Hoy mi silencio no puede continuar dado que se hace pública una versión falsa de hecho que me han afectado", comenzó diciendo el intérprete, para luego detallar que interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones a fines del año pasado con el fin de "evitar que se me difamara".

Castellón agregó que en febrero pasado hizo una denuncia por violencia intrafamiliar contra su ex, obteniendo "una orden de alejamiento de la agresora".

"Esta versión dada a conocer es totalmente falsa y surge de manera reactiva y posterior a mi denuncia. Por ahora, y hasta que se dicte una sentencia, no puedo ahondar en detalles", agregó.

Sin embargo indicó que "estoy tranquilo" y que "he presentado muchas pruebas que avalan lo denunciado y estoy seguro que la justicia dictaminará lo que corresponda".

"La violencia jamás puede ser normalizada, tampoco debe ser falsead", concluyó.

En aquella publicación de Instagram, su actual pareja, la actriz Luz Valdivieso, le entregó su apoyo: "La verdad siempre sale a la luz. Te creo", escribió.