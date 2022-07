Gritos y descontrol: La disputa judicial entre Claudio Castellón y su ex pareja

El actor Claudio Castellón y su ex pareja, la entrenadora personal Francisca Masanes, se encuentran enfrentados en tribunales por denuncias mútuas que incluyen casos de violencia intrafamiliar.

Según la periodista Cecilia Gutiérrez, Masanes interpuso una demanda por este delito en contra de Castellón en marzo pasado por un episodio ocurrido frente a la hija que tienen en común. "Como ella no se quiso ir con él, comenzó a gritarme frente a ella de forma muy violenta, preguntándome si había recibido el depósito que él hace. Luego me llamó por teléfono para insultarme descontroladamente con gritos y groserías", relata la mujer en su denuncia.

La ex presentadora de "Fox Fit" agrega que "esta situación es habitual" y describe que el actor "me agrede, me insulta a gritos, con garabatos, me amedrenta tirándome el cuerpo encima, he sentido su descontrol y ha estado a punto de agredirme físicamente".

Gutiérrez sostuvo que, tras esta acción judicial, Castellón no cumplió las medidas cautelares impuestas, incluyendo una orden de alejamiento.

Además la profesional, y el portal Glamorama, confirmaron que el actor denunció a Francisca Masanes, aunque por ahora se desconocen los detalles de este documento.

"Violencia pasiva"

Hace casi un mes Francisca Masanes dio luces de haber vivido una situación de violencia a través de un posteo en su Instagram. En él señalaba que "la mujer en la que me estoy convirtiendo me costo personas, relaciones, espacios y cosas materiales".

"Esa luz y brillo que ven en mis ojos desapareció por mucho tiempo, permití que tomaran decisiones por mi, permití celos desbordados, gritos, humillaciones, faltas de respeto a mi familia, en resumen y muy en resumen violencia pasiva de la peor", agregó.

"El amor no tiene que doler, el amor no tiene que costar, el amor tiene que ser contención, apoyo, compañerismo, confianza y por sobre todo respeto", concluyó la mujer.

En 2019 Masanes apareció en el programa "La Divina Comida" acompañando a Claudio Castellón, quien recibió a sus invitados en el hogar que compartían.