El video de Yanina Halabi que la enfrenta nuevamente con Patricio Laguna

Una publicación en redes sociales de Yanina Halabi enfrenta a la bailarina nuevamente con su ex marido, Patricio Laguna.

Se trata de un video en que Halabi salía junto al hijo de ambos y hacía al menor decir que quiere vivir con ella.

Después de la separación de la pareja y las denuncias de maltrato interpuestas por el ex concejal de Estación Central contra Halabi, la custodia de los niños quedó con Laguna, quien se refirió en "Intrusos" al registro.

"Hace más de un año no la sigo en redes. A través de amistades me he enterado de algunas cosas. Por lo menos por mí parte las cosas se han hecho correctamente, nosotros estamos en un juicio y se han hecho todas las cosas en tribunales, con abogados", comentó Laguna.

De acuerdo con su relato, "todo lo que se ha publicado en la red social de ella es falso".

"Lo que ella habla me tiene sin cuidado, pero cuando están los niños involucrados es más complejo. Mis hijos tienen 5 y 8 años, son unos enanos. La manipulación, lo que uno les pueda comentar es súper delicado", agregó.