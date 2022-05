"Es triste": Jennifer Grey, exnovia de Johnny Depp, se refiere a juicio contra Amber Heard

La actriz de "Dirty Dancing" y expareja de Johnny Depp, Jennifer Grey, entregó su visión sobre la batalla legal por difamación cruzada entre Amber Heard.

Grey, quien tuvo una relación con el ex piratas del caribe, aseguró estar afectada por el juicio que se está llevando a cabo: "Todo lo que puedo decir sobre ese juicio es que me rompe el corazón por todos los implicados".

"Solo creo que es triste y me gustaría que se resolviera y solo deseo lo mejor para todos", expresó al programa Entertainment Tonight, sin manifestar apoyo explícito a alguna de las partes.

Recientemente, Grey publicó su libro de memorias "Out of the Corner" en el que describió algunos aspectos de Depp, detallando que el actor era "locamente celoso" y "paranoico", hecho que fue un factor para su separación.

Ambos estuvieron juntos a fines de 1980 y hasta estuvieron comprometidos. "Para mí, este tipo era la respuesta a mis problemas. Era dulce y cariñoso y romántico y estaba loco por mí y era hermoso y yo necesitaba desesperadamente un rebote".