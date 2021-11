Exesposa de Josh Homme finalmente es declarada culpable en disputa por la custodia de sus hijos

Según las autoridades judiciales, la vocalista de The Distillers, Brody Dalle, impidió "intencionadamente" que el líder de Queen of The Stone Age viera al hijo de cinco años que tienen en común, y arriesga cárcel.

Hace dos meses, el músico estuvo en el ojo público, tras revelarse que Dalle lo demandó por hostigamiento, mientras que sus propios hijos declararon tenerle "miedo" por su comportamiento abusivo.