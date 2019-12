Falleció la compositora del tema principal de "Friends"

A los 72 años falleció Alle Willis, conocida por ser una de las compositoras del tema principal de la serie "Friends".

Gracias a "I'll be There For You", ganó un premio Grammy y gozó del reconocimineto de sus pares. Sin embargo, no fue su único tema famoso a nivel mundial, porque también compuso "September", el éxito de Earth, Wind and Fire.

Según informaron medios estadounidenses, la nacida en Detroit murió producto de un paro cardíaco.