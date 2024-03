Faloon Larraguibel reapareció tras denuncias por violencia contra Pineda

La ex "Yingo" Faloon Larraguibel reapareció públicamente tras haber sido víctima de violencia por parte de su exmarido, el futbolista Jean Paul Pineda.

El pasado 8 de marzo Larraguibel denunció haber sido agredida por el deportista, quien finalmente fue formalizado por violencia intrafamiliar. Fue el hijo de ambos, de 7 años, quien dio aviso sobre esta agresión al conserje, que luego alertó a Carabineros.

El mensaje de Faloon Larraguibel

Casi dos semanas después la animadora reapareció en televisión para contar su versión en Zona Latina, canal en el que trabaja. "No estás sola en esto", dijo dirigiéndose a las mujeres, y luego agregó que "uno tiende a alejarse un poco por miedo y por vergüenza, cosa que no debería ser porque no soy yo la culpable".

También recomendó que "no esperes a que pase lo peor, sólo denuncia. Sé que es súper lento el sistema, pero denuncia. Háblalo con tu familia o amigos, intenta salir de ese círculo".

Entre lágrimas Faloon Larraguibel también agradeció a sus hijos y aseguró que "fueron mis héroes". "Uno por los hijos aguanta muchas cosas y al final le hace más daño a ellos seguir aguantando eso", concluyó.