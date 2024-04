Ministra Tohá: "No habrá cambios en el alto mando de Carabineros"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó este domingo que pese a la formalización que afrontará en los próximos días el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el Gobierno decidió "no remover al alto mando de la policía" debido a la delicada situación que enfrenta la institución, en luto por el asesinato de tres uniformados en Cañete.

En un punto de prensa, la autoridad lamentó que en pocos días Carabineros tenga que afrontar dos situaciones tan complicadas: el ataque que dejó a tres funcionarios muertos en el sur y la formalización del líder de la institución.

"No depende de nosotros la formalización, eso es una decisión de la Fiscalía y de los tribunales, entonces no podemos intervenir. Aunque consideramos muy inconveniente que las autoridades estén enfrentando una investigación a la vez, no sería adecuado remover al mando de la policía (...) por eso no tomaremos medidas de ese tipo en esta etapa de ninguna manera", informó Tohá.

En esta línea, aclaró que "Carabineros es una institución que está pasando un momento muy difícil y requiere a su mando. Nos requerimos todos en esta etapa para trabajar en aclarar este delito, dar tranquilidad a esa zona que está muy atemorizada e impedir que este ataque haga retroceder todo el esfuerzo que se ha hecho por bajar la violencia".

Frente a ese escenario, la ministra reiteró que "no es oportuno" pensar en sacar al general Yáñez de su cargo.

CUESTIONAMIENTOS DE LA OPOSICIÓN

Por otra parte, Tohá abordó los cuestionamientos de la oposición a su gestión en seguridad e incluso el pedido de evaluar su salida del gabinete, aclarando que ella está "permanentemente evaluando si sirvo o no sirvo en el rol que estoy".

"Mi lealtad es con el propósito que tiene este cargo en el país y con el Presidente de la República. Entiendo que en estos climas es habitual, digamos casi de manual, que van a existir peticiones de renuncia: las escucho, las evaluó y si tuviera esa decisión, la actuaría en consecuencia", analizó la autoridad.

De todas maneras, aseguró que "más allá de ese tipo de declaraciones que siempre aparecen en estos momentos, lo importante es que ante la ciudadanía nos veamos como un bloque unido contra esta violencia y actuemos dando señales claras de que vamos a perseguir a los delincuentes, que estamos concentrados en eso y no en sacarnos cuentas políticas entre nosotros".