Figuras del espectáculo reaccionan a acusaciones contra Nicolás López

Un reportaje publicado por la revista El Sábado dejó en evidencia los casos de acoso y abuso sexual realizados por el cineasta Nicolás López contra actrices con las cuales trabajo. Figuras del espectáculo nacional han reaccionado al artículo, brindando apoyo a los afectados.

Una de las primeras en manifestarse fue Andrea Velasco, artista que también aparece mencionada en la investigación. "Mi más profundo y total apoyo a mis compañeras víctimas de Nicolás López de abuso sexual, sicológico y laboral", manifestó la actriz a través de su cuenta de Twitter.



En la misma red social, Elvira Cristi también se refirió a lo ocurrido: "Mi apoyo incondicional a las valientes mujeres que denuncian y dan su testimonio no es fácil....pero acá están dando la cara...para que NO vuelva a pasar.... gracias por no tener miedo".

Revisa otros comentarios a continuación:

Mi más profundo y total apoyo a mis compañeras víctimas de Nicolás López de abuso sexual, sicológico y laboral. Gracias @Revista_Sabado por contar la verdad. Que esto sirva para avanzar hacia un trato justo y con respeto para nosotras las mujeres. https://t.co/PKjZIqm3pk — ΔndreΔ (@Andrea_Velasco_) 30 de junio de 2018

Mi apoyo incondicional a las valientes mujeres que denuncian y dan su testimonio no es fácil....pero acá están dando la cara...para que NO vuelva a pasar.... gracias por no tener miedo 🙏🏻 — Elvira cristi (@Elviracristi) 30 de junio de 2018

apoyo incondicional a todas las valientes mujeres que se atreven a denunciar https://t.co/31sCeJaDx5 — Susana Hidalgo (@Su_Hidalgo) 30 de junio de 2018

¡TODOS VAN A CAER! 😘 — Natalia Valdebenito (@ValdebenitoNata) 30 de junio de 2018

Bien reporteado y escrito, buen trabajo de @Revista_Sabado Todo el apoyo y fuerza a Valientes compañeras actrices que hoy por fin pueden hablar y ser escuchadas. https://t.co/z9aKKH9YCT — Hector Morales (@hectormorals) 30 de junio de 2018

Tuve que aguantarme las arcadas leyendo esto, que asco de hombre. Pero que bueno que al fin haya salido a La Luz, bien por las que hablan! Acá estamos para apoyarlas! 🙌🏻 https://t.co/BlmWeaWirF — jani dueñas (@janidejesmar) 30 de junio de 2018

Por favor léanlo. Hay tantas conductas repulsivas, abusivas, discriminatorias y normalizadas en un entorno perverso, que sorprende la impunidad en la que se desenvuelve. Gracias por la valentía de quienes lo denunciaron💕💕que se arriesgaron frente al poder con el que se valida🤮 https://t.co/x3FYETqz57 — Denisse Malebran (@denissemalebran) 30 de junio de 2018