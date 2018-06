Cineasta Nicolás López es acusado de acoso y abuso sexual

Tal como ocurrió hace un tiempo con el director de teleseries Herval Abreu, la revista El Sábado volvió a golpear con temas sobre acoso y abuso sexual dentro de la industria del entretenimiento criollo. Nicolás López, reconocido cineasta nacional, ha sido sindicado como autor de acoso y abuso sexual por parte de verias actricez con las cuales trabajó.

Al igual que Abreu, fueron siete las mujeres quienes denunciaron a López como autor de vejaciones en su contra, entre cuales destacan nombres como Lucy Cominetti, Josefina Montané y María Vidaurre.

Cominetti comenta que su relación profesional con él inició en 2008, cuando llegó hasta su productora Sobras para un casting. "Apenas Lucy salió, López empezó a decir que era muy rica, que se había enamorado", afirmó un actor que también se hizo presente ese día.

"En el principio Nicolás era muy buena onda, divertido. Me acuerdo de que me invitó a comer al Ky antes de grabar. Como íbamos a trabajar juntos, él quería saber más de mí. Me ponen incómodas esas situaciones, me ponen nerviosa, pero sentí que no tenía cómo negarme sin parecer demasiado enrollada. Tenía 26 años. Había hecho un par de series nomás. Empecé a notar que él estaba interesado amorosamente en mí; no quería ser mi amigo. Y eso no iba a ocurrir de mi parte. Yo no quería nada con él; se lo tomó súper mal. Me dijo que no se iba a hacer cargo de huevonas con Asperger, como yo", aseguró la afectada al semanario de El Mercurio.

Tras una visita al Festival de Cine de Valdivia el año 2009, el acoso por parte de Nicolás se volvió a repetir. El hombre tras "Que pena tu vida" se le insinuó en varias oportunidades durante su estancia en el sur, comentándole incluso que "ahora estamos así, pero tú y yo vamos a tirar".

Andrea Velasco, protagonista de la cinta anteriormente mencionada, confirmó lo ocurrido: "En esa gira, en el lobby del hotel Dreams, López intentó besar a la Lucy tirándosele encima y ella oponía resistencia. Luego lo vi haciéndole lo mismo en una pared de la discoteque. No supe cómo reaccionar. Lamentablemente, no intervine".

Otra de las afectadas fue Josefina Montané, a quien también se le habría insinuado de manera sexual, incluso intentado tocarle uno de sus pechos. "Trabajé con él en 2014 en un piloto para la serie Heart attack. Tiempo después me llamó para juntarse conmigo en un restorán, porque la serie se estaba vendiendo en Miami. Pensé que solo íbamos a hablar de trabajo, pero la situación terminó siendo sumamente incómoda. Me dijo, literalmente, si me podía agarrar la 'teta' y por qué me importaba si igual íbamos a terminar tirando, que ni siquiera fue la palabra exacta, preferiría no mencionar la que usó", sentenció la artista.

María Vidaurre (22), otra de las mencionadas en el reportaje, fue contactada por López a traves de Instagram cuando ella solo tenía 17 años: "Empezó a sicopatearme por redes sociales. Me escribía mensajes como haciendo bullying a mi pololeo: por qué estas pololeando, cuándo vas a terminar, lo tuyo no va a durar. Me escribía a cualquier hora, ponía que estaba rica en alguna foto. Tuve que bloquearlo de todo".

En 2015, Vidaurre fue citada a un casting en el departamento de Nicolás. La joven asistió al inmueble, donde fue abordada por López en su habitación. "me empujó contra la cama, me botó y se me tiró encima, se puso sobre mí. Fue muy rápido. Me acuerdo que me lo saqué en buena onda y me paré. Me incomodó, pero hice como si no hubiera pasado. Él trató de hacerlo pasar como una broma", recordó María.

Por su parte, Daniela Ginestar -actriz y periodista- fue víctima de abuso el mismo año que Vidaurre. En aquella época, Daniela lo contactó por Twitter para ver si podía formar parte de uno de los castings de sus películas. Nicolás la invitó a comer, cita a la cual accedió Ginestar. Posteriormente, se dirigieron a Sobras.

En el lugar, López proyectó un video donde salía manteniendo relaciones sexuales con una reconocida actriz del medio local, de la cual no se detalla más información. "Ante mi mirada de shock me explicó que todas las actrices tenían que hacer este tipo de cosas para demostrar que eran buenas. Me dijo que yo era demasiado ingenua y eso no servía para ser actriz", recuerda la otrora modelo.

Posteriormente, Nicolás fue al baño y "volvió masturbándose. Me aclaró que yo no tenía que hacer nada. Solo tenía que quedarme ahí, ya que mi energía lo calentaba. Tuve la reacción de escapar, pero me dijo que si yo me impactaba con esas cosas, entonces que me dedicara a otra cosa, ya que las actrices de verdad no se impactan con el cuerpo humano y menos con un acto tan primitivo como la masturbación".

Asesorado por la empresa de lobby y comunicaciones Imaginacción (misma que Abreu contrató para trabajar su caso), López concedió una entrevista a La Tercera el 17 de junio, donde se pronunciaba sobre temas de equidad de género y el movimiento #MeToo, el cual inspirtaba su última película "Yo También".

"Fui criado en una sociedad de machismo tóxico full, donde todos tuvimos que aprender a porrazos, sin guía, cómo relacionarnos con el género femenino. Una cultura donde el winner era el macho alfa, el que estaba con las minas, el que conquistaba. Y ahora con el movimiento #MeToo hay cosas que son pensadas de modo distinto, me parece maravilloso que la gente tenga ahora esa capacidad de denunciar, que la ley puede juzgar y que se escuchen a las dos partes", afirmó en aquella oportunidad al matutino nacional.

Revista El Sábado trató de contactarse con el cineasta. Sin embargo, solo recibieron un comunicado de su parte: "Se me ha pedido una entrevista por un reportaje que está preparando la Revista Sábado con denuncias en mi contra, pero se me ha negado conocer los antecedentes de estas acusaciones. En esas condiciones se me hace imposible participar del reportaje".