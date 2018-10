Hijo de Pilar Cox y su nula relación: "Imagínate que tu madre muere"

Martín Ruiz Cox, de 30 años, es el hijo de la exanimadora del programa Martes 13, Pilar Cox, quien vive un difícil momento debido a las adicciones que la atormentan hace muchos años.

El joven estuvo en varios canales para contó su versión. En Chilevisión, una intervención de Daniela Aránguiz provocó que Ruiz reaccionara. La esposa del Mago Valdivia dijo que empatizaba con su testimonio de Martín por su infancia "traumada".

"Mi ánimo no es ser grosero, pero yo no empatizo mucho contigo, porque no me siento reflejado contigo. Estás escuchando mi testimonio y estás muy aislada de esta situación (...) Gracias, pero yo no estoy pidiendo tu empatía", respondió Ruiz.

Aránguiz trató de arreglar sus dichos y recibió otra respuesta: "Lo que pasa es que tú hiciste una afirmación al final de 'ser feliz por primera vez en tu vida,' lo cual me parece sensacionalista y desubicado por eso tuve que ser tan cortante".

Revisa aquí el momento.

En "Intrusos", de La Red, Martín contó detalles traumáticos de lo que le tocó vivir con una mamá enferma.

"El primer episodio me toca en la adolescencia cuando encontré a mi madre sin poder ponerse de pie. Hay más episodios como una vez que llegué al aeropuerto y no estaba ahí para buscarme, y cuando llegué a la casa y estaba borracha", contó.

Consultado cómo es vivir sin su mamá, Martín dio un crudo ejemplo: "Imagínate que tu madre muere en un accidente de tránsito, tienes que seguir viviendo sin ella. Yo tuve una decisión más difícil, que ella no ha muerto, pero ella no participa en mi vida".

Ante esas palabras, Ruiz dijo que "fue mala mi analogía, me di a entender mal. Yo sigo preocupado de ella y la sigo queriendo, pero no es parte de mi vida cotidiana. Yo decido que ella no participa".

El testimonio en "Intrusos":