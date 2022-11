Kanye West y Kim Kardashian lograron acuerdo de divorcio

Tras reportarse a inicios de 2021 que Kim Kardashian, estrella de reality shows y empresaria, había solicitado el divorcio al rapero Kanye West citando "diferencias irreconciliables", la ex pareja finalmente llegó a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos, finalizando así su divorcio.

Según E! News, el acuerdo estipula que el músico deberá pagar $200.000 dólares mensuales a la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" para la manutención de sus cuatro hijos, siendo también responsable de la mitad de los gastos médicos, educativos y de seguridad de los menores.

Además, se informó que West y Kardashian compartirán la custodia legal y física de los niños de entre 9 y 3 años.

La ex pareja, cuyo último escándalo tuvo relación con las acusaciones que el rapero recibió por parte de ex trabajadores de Adidas, contrajo matrimonio en 2014 tras dos años juntos y, según tabloides estadounidenses, sufrió complicaciones en su crisis matrimonial luego de que el intérprete de "Good Morning" presentara su candidatura presidencial en 2020.