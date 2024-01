Modelo de Playboy fue encontrada muerta en su casa

La modelo y actriz Masuimi Max, conocida como chica Playboy, fue hallada muerta en su casa de Las Vegas, EE.UU.

Según TMZ, se deconocen las circunstancias de su fallecimiento, a los 45 años.

Max empezó a modelar en el año 2000, llegando a posar en revistas como Maxim y Playboy, además de participar en películas de cine B. También tuvo una incursión en Hollywood, con un rol no acreditado en "xXx: State of the Union", película protagonizada por Samuel L. Jackson y Ice Cube.



En el último tiempo, se había dedicado al modelaje alternativo, de cabaret y terror.