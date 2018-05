Moria Casán atacó duramente a Pilar Sordo en Argentina

La psicóloga Pilar Sordo estuvo como invitada en "Pamela a la tarde", que conduce Pamela David en América TV, de la televisión argentina. Al otro lado de la cordillera, la chilena es reconocida y sus libros inclusos se promocionan en la calle.

Mientras hablaba la terapeuta, hubo a alguien que le molestó todo lo que salió de la boca de Sordo. Se trata de Moria Casán, una de las mujeres más influyentes de la televisión argentina.

La diva no le creyó nada y le cuestionó su falta de contacto visual, su voz y su condición de sicóloga más exitosa del continente. Pese a los ataques, los comentarios en el video de Youtube son muy positivos para Sordo.

"Que histérica es PILAR SORDO o SORDA, no se escucha su voz, se tragó un pedazo de hielo cuando cruzó la cordillera #Bleff ja! La psicologa más exitosa de Latinoamerica? ja", escribió Casán.

Los ataques tuiteros, donde citó a Carolina Aguirre, una bloguera argentina que ya atacó en su día a Sordo:

Insoportable su voz, su no contacto visual, su histeria, su sombrita celeste metalizada y su NO PAUSA #PLEASE S.O.S #MartesConPamela