Nelson Mauri recordó filtración de video hot

El exbailarín de Rojo Nelson Mauri recordó el momento en que se filtró un video hot que protagonizó, hace un par de años, y en la última edición del programa de "Sin Editar" de Pamela Díaz, evocó la situación, que salió a la luz antes de que hiciera público que estaba subiendo videos a la plataforma Onlyfans.

"Cuando pasó lo del video se me expuso, y eso obviamente me pegó porque no era algo que en el momento estaba dentro de lo que quería que pasara o dentro de mis planes", contó.

"Para mí ese día fue penca (...) en el fondo no había decidido que quería trabajar en eso o mostrar eso. Para la gente con la cual yo tenía relaciones, con mi comunidad gay y mis pares, ya bacán, pero que pasara más allá, no estaba dentro (de mis planes)", agregó.