La modelo Vesta Lugg subió a su Instagram un video acompañado de la canción "Suerte", de Shakira, específicamente de la parte donde la artista dice "suerte que mis pechos sean pequeños". En ese contexto, Lugg recibió el desubicado comentario de un hombre que le dijo que "no se tire para abajo por sus 'cayaguaguas' (sic)", forma vulgar de llamar a los senos. La también cantante no tardó en responder: "Hola, mis pechugas son parte de mi cuerpa. No son cayaguaguas (sic). El ser mujer no es solo ser madre. El rol de mi anatomía no se vincula solo a la maternidad. Mis imágenes en mis redes sociales no son una invitación a sexualizarme. Mi existencia no es para complacerte. Esta es una invitación universal a que todos los que puedan vayan a terapia. Verbalizar este tipo de opiniones y visiones no es normal ni sano. Abrazos".

LEER ARTICULO COMPLETO