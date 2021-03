"¡Orgullosa de ser asiática!": Sandra Oh lidera manifestación contra el racismo anti-asiático

La actriz Sandra Oh encabezó una manifestación pacífica en Pittsburgh para hablar sobre el miedo en la comunidad asiática solo días después de una serie de tiroteos en masajes asiáticos en Atlanta.

Con un megáfono, la actriz de "Grey's Anatomy" y "Killing Eve" se dirigió a una multitud para afirmar que "muchos en nuestra comunidad están muy asustados".

"A todos los que están aquí voy a desafiarlos: si ven algo, ¿me ayudarán? Si ven a una de nuestras hermanas y hermanos necesitados, ¿nos ayudarán?", expresó.

"Debemos entender, como estadounidenses de origen asiático, que solo tenemos que extender la mano a nuestras hermanas y hermanos y decirles: 'Ayúdenme y estoy aquí'", siguió.

"¡Estoy orgullosa de ser asiática! ¡Pertenezco aquí!", sentenció la actriz en esta manifestación que se suma a las palabras días atrás del actor canadiense Simu Liu, protagonista de "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" de Marvel, que escribió una columna en la que dijo que "el racismo anti-asiático es muy real".

BREAKING: Sandra Oh speaks at a “Stop Asian Hate” demonstration in Oakland to about 250 people.



“I am proud to be Asian,” she says. “We belong here.” pic.twitter.com/BCAtBpn4QQ