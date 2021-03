"El racismo anti-asiático es muy real": Protagonista de "Shang-Chi" de Marvel publica potente columna

El actor canadiense Simu Liu, protagonista de "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" de Marvel, escribió una fuerte columna sobre la violencia hacia asiáticos en Norteamérica luego de agresiones y asesinatos en el último tiempo.

Liu publicó un potente texto en Variety como columnista invitado, partiendo por la preocupación que tiene sobre sus padres. "Temo por la seguridad de mis padres debido a un virus, aunque tal vez no sea en el que estás pensando. Me refiero a los crímenes de odio cometidos contra los asiáticos a un ritmo alarmante durante el año pasado", dijo Liu.

Luego menciono algunos ataques a algunas personas y expresó: "La mayoría de los que lean esto no pensarían en mis padres si los vieran en la fila en el supermercado o pasaran junto a ellos en la calle. Como tantos inmigrantes, son parte de una minoría invisible que llegó a un nuevo país"

"Durante décadas, he visto cómo los mirabas con impaciencia, fría indiferencia y una total falta de compasión", siguió Liu. "He visto a cajeros, meseros, operadores de tránsito, cajeros de banco y funcionarios de aduanas hablar demasiado rápido a propósito, como si les doliera tener que pasar otro segundo de sus vidas conversando con mis padres", escribió.

"La mayoría de ustedes ni siquiera creen que exista el racismo contra los asiáticos", se quejó el actor, afirmando que "que los asiáticos han sido atacados y discriminados durante mucho más tiempo de lo que ha existido COVID. Estos recientes ataques, alimentados por la retórica racista a raíz del coronavirus, son un recordatorio más de que solo somos vistos como extranjeros, la presencia no deseada... el otro".

Finalmente, Liu expresó: "El racismo anti-asiático es muy real, y no se resolverá con una opulenta comedia romántica o un superhéroe de Marvel, sino con ustedes, los espectadores, reconociendo la validez de nuestro dolor".

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", en la que Liu interpreta al personaje principal, es una de las próximas películas de Marvel, con fecha de estreno para el próximo 9 de julio.