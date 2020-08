Papparazearon a Maluma besando a desconocida mujer en Nueva York

¿Acaso Maluma volvió a estar enamorado? Al menos eso es lo que se desprende de una publicación del portal de noticias Just Jared, donde se puede ver al cantante colombiano sosteniendo románticamente el rostro de una mujer desconocida y besándola.

La fotografía fue tomada por papparazzis en Nueva York, específicamente en el restaurante NOMO Kitchen y habrían sido tomadas el lunes pasado.

Los fanáticos del colombiano no tardaron en comenzar las teorías de quién podría ser la enamorada de Maluma. Según Chica Picosa, se trataría de Susi Gómez, de quien no se sabe mucho. Por otro lado, Artistas TV dice que sería la venezolana Aleska Genesis. Algunos incluso sospechan que podría ser un anuncio publicitario.

Recordemos que hace menos de un año que Maluma y la millonaria cantante Natalia Barulich terminaron su noviazgo de más de dos años de duración por, supuestamente, una infidelidad por parte de ella con el jugador de fútbol Neymar Jr.

Maluma Packs on the PDA with Mystery Woman in NYC | Just Jared https://t.co/Dkr5Yg6XVh

