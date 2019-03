Polola del "Cangri": "Lo que más molesta es que se lo vincule al narcotráfico"

A dos semanas de su muerte, Sebastián "Cangri" Leiva fue recordado por su polola en una entrevista donde contó su historia de amor y se refirió a los hechos que rodearon el deceso del ex rostro de "Perla" en el desierto.

En conversación con Las Últimas Noticias, Aracely Díaz -quien tiene siete meses de embarazo- contó que en los momentos de tristeza escucha los audios que Leiva le enviaba por WhatsApp.

"Escuchar cuando me decía buenos días o su risa me da paz y tranquilidad. Todo el día miro nuestras fotos y veo sus videos en Perla, donde aparece tan feliz. Eso me alivia un poco el dolor que tengo", reveló la fonoaudióloga de 26 años.

La joven recordó los inicios de la historia de amor de ambos. "No sé cómo encontró mi cuenta, porque yo soy súper bajo perfil. Cuando caché que era el Cangri me dio mucha risa. Después me mandaba mensajes diciéndome que se había enamorado, que era tan linda. Yo le respondía que no fuera chanta. Yo era súper esquiva, pero con el tiempo empezamos a conversar harto. Después pasamos a WhatsApp", contó al periódico nacional.

"Nos reíamos demasiado, teníamos el mismo sentido del humor. Desde ese día no nos separamos", recordó.

También, Díaz contó los planes que tenían juntos para el futuro y que quedaron truncados con el fallecimiento de Leiva. "Nuestro sueño era formar una familia con la Josefa, que viene en camino, y su hijo Agustín (de 5 años). Apenas naciera ella íbamos a vivir juntos. Ya habíamos visto casas y él me mostraba muebles y cosas para decorarla", indicó.

"Me decía que quería tener muchos hijos, que se imaginaba una parcela lleno de chiquititos corriendo en el patio. También se quería llevar a sus papás, tener un terreno con varias casas y tenernos a todos juntos", agregó.

"Pienso que se terció ese día con personas incorrectas"

Aracely Díaz dijo al rotativo que no soporta que, tras su muerte, se haya vinculado a Sebastián Leiva con el narcotráfico o la venta ilegal de vehículos.

"Todo lo que tuvo se lo ganó a costa de sacrificio, siendo un hombre trabajador, con aspiraciones y ganas de crecer. Y legalmente. Cuando uno vive esa realidad de cerca y ve todo lo que ha construido de buena forma, da impotencia ver cómo la gente se siente con el poder de hablar sin saber", manifestó la mujer.

"Pienso que se terció ese día con personas incorrectas, que no eran sus amigos, en el peor momento. Él era muy bondadoso, hacía muchos favores, siempre la gente lo buscaba para pedirle algo", afirmó.

"Lo que más molesta es que se lo vincule al narcotráfico, que hablen de que sus bienes son producto de eso o de negocios sucios. Que hablen de eso sin saber la vida sacrificada que tuvo", sentenció.

Sebastián "Cangri" Leiva murió en el sector boliviano de Apacheta, ubicado a 45 kilómetros al este de San Pedro de Atacama, en un camino no habilitado que conecta el país vecino con Chile a pocos kilómetros del paso fronterizo Hito Cajón, a 4.700 metros de altura.

El Servicio Médico Legal de Uyuni reveló que el joven murió por una intoxicación con una sustancia química desconocida e hipotermia.

El cadáver fue hallado el pasado domingo 24 de febrero. También se encontró el cuerpo de Germán Gundián, de 44 años, amigo de Leiva, que tenía antecedentes policiales por robo.