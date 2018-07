Ramón Llao y episodio violento: No estoy tratando de expiar mi culpa

La actriz Claudia Moreno realizó una grave denuncia contra su colega Ramón Llao, quien según sus palabras "estuvo a punto de matarla".

Ambos fueron pareja a fines de los años 90, cuando ocurrió el hecho violento. "Para mí fueron tres horas de puros golpes, aunque ahora no sé si pudo pegarme tanto rato, porque fue mucho. No me podía mover" dijo la actriz.

Tras eso, el actor usó su cuenta de Instagram para hablar del caso. No fue lo único, porque también llamó al programa "Intrusos" para ahondar en la denuncia.

"En ningún momento estoy tratando de expiar mi culpa, ni hacerme el leso", sostuvo, agregando que en ese momento hubo una pelea mutua, pero como medía 1,80 "ella tenía todas las de perder".

También agregó que fue una época de mucho alcohol y de muchas drogas, pero que no se quiere justificar en ellas. "Fui simplemente yo", lanzó.