Actriz denunció que Ramón Llao estuvo a punto de matarla

La actriz Claudia Moreno realizó una grave denuncia contra su colega Ramón Llao, quien según sus palabras "estuvo a punto de matarla". Incluso todavía le duele verlo en pantalla.

Moreno contó a El Desconcierto que el hecho de violencia ocurrió en los años 90. Ella estaba separada de su pareja y vivía sola con su hijo en un departamento en Ñuñoa, según detalla el reportaje.

"Nos llevábamos re bien, me encantaba, él era muy entretenido. Me llamaba la atención que tenía una cosa medio arribista y le gustaba estar con gente famosa, pero nunca hubo violencia hasta ese día", dijo Moreno.

"No soportaba que me miraran, pero nunca lo vi como algo malo. Nunca fue agresivo, era muy bueno para la talla, súper choro. Yo notaba que era celoso con otras personas cuando me miraban y me parecía casi como una señal de me quería. Así era la época".

Una llamada por teléfono de un ex pololo de la actriz desencadenó una golpiza feroz. "Se indignó tanto tanto, que todavía no entiendo por qué fue tanto. Me dijo quién te llamo, yo le respondí que Pablo y me insistió quién era. Le dije que era un ex pololo muy antiguo y me reclamó que por qué me llamaba".

"Para mí fueron tres horas de puros golpes, aunque ahora no sé si pudo pegarme tanto rato, porque fue mucho. No me podía mover. Me tiró al suelo pero había un cuarto entre el clóset y la puerta de salida donde quedé inmovilizada. Estaba ahí y eran patadas, golpes de puño y otra vez patadas. No lo podía creer pero entendí que no me podía defender", contó la mujer, quien dijo que Llao había consumido alcohol y cocaína.

"Aquí sello un ciclo que creí cerrado hasta que veo que salen estos casos, lloro y me acuerdo de cómo me pegaba. Lo hago porque no quiero que a otra mujer le pase lo mismo, porque a mí Ramón Llao estuvo a punto de matarme", agregó.

La versión de Llao

En su cuenta de Instagram, el actor contó el episodio, reconociendo la violencia que existía dentro de la relación de pareja. "Todos van a caer y hoy me tocó a mí, por algo ocurrido hace más de 20 años", escribió.

"A veces tardamos más en darnos cuenta acerca de qué es lo que debemos reparar que en la forma que tenemos para hacerlo. Sin haber leído el artículo en cuestión debo decir que efectivamente ocurrió un episodio de ese tipo"

"Fue un episodio, recuerdo con claridad lo sucedido, una situación que de haber estado en nuestras manos y nosotros en nuestros cabales jamás debió haber ocurrido. Vivimos con esta persona una situación de violencia física, donde además de inmobiliario, la violencia fue mutua", detalló.

"Se trató de una situación puntual, de un día, por cierto, un mal día; con la persona con quien compartía mi vida en aquel entonces", detalló Llao.

Los descargos:

