Actor de "The Mandalorian" defiende a Gina Carano tras su despido

El actor y comediante Bill Burr, conocido por su papel de "Mayfeld" en "The Mandalorian", salió en defensa de su ahora ex compañera Gina Carano, quien fue despedida de esta serie por sus polémicos comentarios en redes sociales.

"Ella era un verdadero encanto. Una persona muy genial", dijo Burr en conversación con el podcast "The Bill Bert Podcast". El artista agregó que "yo estoy en esa serie, así que debo cuidar cada mierda que diga".

Siguiendo esa línea, Bill Burr habló de la cultura de la cancelación y la calificó como "un momento jodidamente loco". "Hay gente esperando en el césped para demostrar que alguien es humano y que se equivocó en el pasado", sostuvo.

"¿Cómo puedes atreverte a juzgar a una persona tan groseramente? No estoy hablando de lo más duro como un abuso sexual, violación y eso. Ahora la cosa parece ser que te dicen 'hey, hiciste una comparación ignorante, despídete de tu sueño'. Veo eso y me pregunto '¿quién diablos lo permite?'", concluyó.

A comienzos de febrero Disney y Lucas Films decidieron despedir a Gina Carano de "The Mandalorian" por una serie de comentarios donde se burlaba de judíos y personas transgéneros. "Acabo de comenzar a usar mi voz, que ahora es más libre que nunca, y espero que inspire a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no los dejamos", dijo la actriz tras su salida de la producción.