"La maldición": Esta es la serie que cautivó a Christopher Nolan

Pese a no haber trabajado como director en televisión, las series sí son una de las aficiones de Christopher Nolan.

Reciéntemente el británico reveló cuál es la serie del último año que lo cautivó: se trata de "La maldición", una comedia dramática que protagonizan Nathan Fielder, Benny Safdie y Emma Stone, y que está disponible en Paramount+.

Según reporta Variety, reciéntemente Nolan fue anfitrión de un conversatorio sobre la serie junto a Fielder y Safdie. Además de emitirse el primer episodio de la producción, el director de "Oppenheimer" se deshizo en elogios para la obra.

"Es como Twin Peaks"

"No he visto nada parecido en televisión. Hay muy pocas series que genuinamente no tienen precedentes", aseguró el cineasta, destacando la originalidad de "La maldición".

"Es como 'Twin Peaks' o 'The Prisoner'", comparó Nolan, y agregó que "no puedo esperar que las audiencias lleguen al clímax de esta historia".

¿Dónde ver?

"La maldición" sigue a una pareja que conduce un programa de servicios con una dudosa ética, mientras tienen que lidiar con un extravagante director y una extraña maldición lanzada por una niña. Se encuentra disponible en Paramount+.