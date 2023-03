Netflix llegará al teatro con precuela de "Stranger Things"

"Stranger Things" llegará al teatro. Este miércoles, se confirmó la producción de "Stranger Things: The First Shadow", una historia que retrocede al 'Hawkins' de 1959, siguiendo a los jóvenes "Hopper", "Joyce" y "Henry Creel/Vecna".

"Hawkins, 1959: una ciudad normal con preocupaciones normales. El auto del joven 'Jim Hopper' no arranca, la hermana de 'Bob Newby' no se toma en serio su programa de radio, y 'Joyce Maldonado' solo quiere graduarse y salir del pueblo. Cuando 'Henry Creel', un nuevo estudiante, llega a la escuela, su familia descubre que un nuevo comienzo no es tan fácil...y las sombras del pasado tienen un largo alcance", narra la trama oficial, según Entertainment Weekly.

En un comunicado, los hermanos Duffer, creadores de la exitosa serie, dijeron: "Estamos más que entusiasmados con 'Stranger Things: The First Shadow' (...) Conocerás a nuevos y entrañables personajes, así como a otros muy familiares, en un viaje al pasado que sienta las bases para el futuro de 'Stranger Things'".

La obra, escrita por el dramaturgo Jack Thorne y Kate Trefry, guionista y coproductora del programa de televisión, estrenará en el Phoenix Theatre de Londres, Inglaterra, a finales de este año y será producida por Netflix, contando también con Matt y Ross Duffer como productores creativos.