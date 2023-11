¿Qué ver? "La sociedad de la nieve" y su desgarradora historia

En los últimos días Latinoamérica tuvo el privilegio de recibir una de las mejores películas españolas del año 2023.

Se trata de "La sociedad de la nieve", una cinta dirigida por J. A. Bayona sobre la tragedia uruguaya de Los Andes que debutará en Europa en diciembre pero que ya se puede ver en la versión latina de Netflix.

La película, que busca representar a España en los próximos premios Oscar, ha recibido decenas de elogios y acumula pasos por los festivales de Venecia y San Sebastián.

Otro de los títulos interesantes que arribaron a Netflix en los últimos días es "All the light we cannot see" ("La luz que no podemos ver") de Shawn Levy.

La sociedad de la nieve

Pese a ser una historia que ha sido contada una infinidad de veces, "La sociedad de la nieve" le brinda una mirada completa y global de la tragedia que vivió un equipo uruguayo de rugby en la Cordillera de Los Andes en 1972. Allí sólo 16 de los 40 tripulantes del vuelo lograron sobrevivir.

All the light we cannot see

Dirigida por Shawn Levy, esta miniserie de cuatro episodios cuenta una bella y conmovedora historia ambientada en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial, y donde una niña ciega y un particular soldado nazi tiene una historia que los conecta profundamente. Mark Ruffalo y Hugh Laurie integran el elenco.

Sly

Desde su éxito y fama mundial con la saga de "Rocky", hasta los violentos y humillantes tratos de su padre: esos son algunos de los temas que toca "Sly", un documental biográfico sobre el actor Sylvester Stallone.