La excelente "One Flew Over the Cuckoo's Nest" tendrá una precuela en formato serie llamada "Ratched". Se trata de una producción de Ryan Murphy con Sarah Paulson dando vida a una joven versión de la enfermera Milfred. En el elenco, destacan Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Jon Jon Briones, Finn Wittrock, Charlie Carver, Alice Englert, Amanda Plummer, Corey Stoll, Sophie Okonedo y Vincent D’Onofrio. Se estrena en Netflix el 18 de septiembre.

