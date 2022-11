Se filtró: A mediados de enero debuta la serie "The Last of Us"

Originalmente, la serie basada en el videojuego "The Last of Us" se estrenaría en 2022, pero luego fue desde HBO que se aclaró que "la veremos en 2023", lo que ahora se confirmó gracias a una filtración del sistema de streaming.

En Estados Unidos, a no pocos usuarios les apareció en la plataforma una reseña de la producción, que protagoniza Pedro Pascal, más la fecha de estreno: 15 de enero.

"Una vista previa de la serie dramática post-apocalíptica basada en el videojuego aclamado por la crítica. Se estrena el 15 de enero", retorna HBO al buscar la serie por su nombre.