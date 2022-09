Hbo liberó el primer teaser de "The Last of Us", una nueva serie inspirada en el aclamado videojuego. Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la producción se ambientará en un mundo donde la raza humana se ha ido extinguiendo por un extraño fenémono, y los sobrevivientes luchan por proteger sus vidas y las de sus seres queridos. La producción debutará en 2023.

