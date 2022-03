Serie de "Twisted Metal" entrega sus primeros detalles

La serie basada en la saga de videojuegos "Twisted Metal" llegará de manera exclusiva a la plataforma de streaming Peacock y confirmó los primeros detalles de su trama.

La producción, que tendrá como protagonista a Anthony Mackie, contará con episodios de mediahora y una narrativa de comedia y acción. Allí el actor será un maníaco conductor que no tiene recuerdos de su pasado y que tendrá que someterse a una peligrosa carrera de vehículos.

"Esta comedia llena de adrenalina está en manos expertas", explicó Lisa Katz, presidenta de NBC Television.

La historia estará basada en una historia original escrita pro Paul Wernick y Rhett Reese ("Deadpool") y será escrita por Michael Jonathan Smith, el guionista de "Cobra Kai".

Al igual que la reciente película de "Uncharted" y la próxima serie de "The Last of Us", esta serie de "Twisted Metal" también fue trabajaba por la división audiovisual de Playstation y Sony.