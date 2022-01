Francisca García-Huidobro vuelve a Canal 13 a un año de su salida

La actriz y animadora Francisca García-Huidobro volverá a trabajar en Canal 13 luego de que fuera despedida de la estación a fines de 2020 por falta de proyectos.

Según El Mercurio la ex "Primer Plano" será una de los tres jurados que evaluará a los participantes de "Aquí se baila", el próximo programa de danza que Canal 13 estrenará este lunes 10 de enero.

"Vuelvo a hacer este programa pero no como un rostro contratado. Sigo siendo independiente, libre, y eso me permite seguir formando parte de otros proyectos", explicó la ex Chilevisión sobre este nuevo vínculo laboral.

Además de García-Huidobro, el programa tendrá como jurados a los coreografos Karen Connolly y Neilas Katinas, mientras que la conducción recaerá en Sergio Lagos.

Entre los participantes del espacio destacan Thiago Cunha, "Blanquita Nieves", Vale Roth, Rodrigo Díaz, Karla Melo y Betsy Camino entre otros. La semana pasada Canal 13 decidió sacar a Iván Cabrera de los concursantes ante las acusaciones de su ex pareja.

"Aquí se baila" es una nueva apuesta de Canal 13 por los programas de baile tras el rotundo fracaso de "Bailando por un sueño" en 2020.