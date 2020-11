Fran García-Huidobro confirma salida de Canal 13

La animadora Francisca García-Huidobro confirmó en entrevista con Lun que no renovó contrato con Canal 13 y que, por primera vez en 16 años, no tendrá una relación laboral estable con una señal televisiva.

A dos años de su llegada a la estación privada y luego de un par de proyectos frustados como "Bailando por un sueño" y "Atrevidas", la actriz intuyó que se podía acercar su salida. "Son cosas imposibles de prever y ahí uno dice 'chuta, no se está haciendo ni entretención ni espectáculos, entonces lo más probable es que no haya espacio para mi'", dijo al diario.

En 2004 García-Huidobro llegó a trabajar a Chilevisión como opinóloga de "SQP" y desde entonces siempre tuvo un contrato con un canal. Pero ahora le tocará enfrentar un periodo de cesantía para el que se preparó con "mi colchón de ahorros que me me han dado los más de 20 años que llevo trabajando en la tele".

"Siempre he sido una persona ordenada y no soy ostentosa. No manejo un Porsche ni tengo segunda vivienda. Mis gastos son básicamente la mitad del colegio de mi hijo y la casa", agregó.

Respecto de su futuro laboral la animadora confesó que le gustaría seguir trabajando en televisión. "No es que me pueda quedar todo el resto de mis días vagoneando en mi casa y no me interesa, porque me gusta trabajar en lo que yo sé hacer", sostuvo y añadió que "quiero seguir haciendo entretención en el canal que sea".