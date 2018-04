Checho Hirane echó de su casa a periodista de "CQC"

Este lunes debbutó una nueva temporada de "CQC" en CHV, donde la gran novedad fue la presencia de Rafael Cavada en el panel y un par de reporteros nuevos. Uno de ellos protagonizó un altercado con el ex humorista Checho Hirane.

El periodista "millennial" Felipe Cárdenas llegó hasta la casa del ingeniero comercial y le preguntó por su ausencia en el cambio de mando y sus polémicas declaraciones sobre la raza chilena.

Luego de varios momentos incómodos y actitudes absurdas, Hirane explotó.

"Son muchos años en esto como para que un mocoso como voh me venga a faltar el respeto en mi casa, ¿así que si no te importa mi opinión para qué me vienes a entrevistar?", disparó.

Este fue el momento: