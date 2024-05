Jose Antonio Kast: "En Chile nos gobierna un travesti político"

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo este domingo en Madrid que en Chile gobierna "un travesti político", en referencia al presidente Gabriel Boric, quien, aseguró que encabeza "el gobierno más fracasado de la historia del país, solo a la altura del de Salvador Allende".

Kast hizo estas declaraciones durante su intervención en el acto 'Europa VIVA 24', organizado por la formación de ultraderecha Vox este fin de semana, para presentar su programa de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, en el que también participa el presidente de Argentina, Javier Milei.

"En Chile, el Partido Republicano ha tenido grandes resultados electorales, pero no fuimos capaces de derrotar a la izquierda radical. Ya iremos por ello", reconoció el político chileno, quien destacó que los actuales gobernantes de su país llegaron al poder "prometiendo que la esperanza derrotaría al miedo, y lo único que ha pasado es que el miedo sepultó cualquier esperanza de futuro".

Kast incidió en que denominar a Boric "travesti político, no es una falsedad", porque "hace un par de años estaba en las calles insultado a militares y policías y hoy se arrodilla frente a las viudas de los policías que han asesinado durante su gobierno, eso es hipocresía".

"Es un travesti político que prometió que bajo su gobierno sería la tumba del liberalismo, y ahora como presidente nos pretende dar cátedra de crecimiento económico y en inversiones", añadió.

"¿Quién lo entiende?", planteó, y advirtió que "ese gobierno que hoy se disfraza de policía, que usa un lenguaje duro contra la inmigración, no ha cambiado nada. La izquierda radical no cambia, solo se disfraza, se transforma y traviste políticamente".

Según Kast, hoy "lo hacen porque se sienten derrotados, pero apenas tengan más fuerza otra vez, volverán con sus afanes revolucionarios y a validar la violencia como método de acción política".

El político chileno recordó que ni Boric, "ni el kirchnerismo en Argentina o el correísmo en Ecuador han sido derrotados", por lo que animó a los asistentes al evento a "no dejarse engañar y seguir luchando".

MILEI LLAMA CORRUPTA A LA MUJER DE SÁNCHEZ

El presidente de Argentina, Javier Milei, arremetió este domingo contra el socialismo "maldito y cancerígeno" que "invita a la muerte" y llamó "corrupta" a la mujer del presidente español, Pedro Sánchez, de quien dijo que se "ensució y tomó cinco días" para pensar si dejaba el poder.

"Que calaña de gente atornillada al poder. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", espetó en referencia a Sánchez.

El mandatario argentino se presentó ante un público enfervorecido como un "humilde divulgador de las ideas de la libertad", y pidió decir "basta al socialismo maldito y cancerígeno".

"Nunca podemos dar el brazo a torcer en nada, nunca podemos dejarnos retroceder un milímetro por los 'zurdos' porque aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen, se aprovechan de los mas débiles, de los que no se han ganado la abundancia de la que disfrutan y quieren usarnos a nosotros para resolver su situación", señaló.

Por contra, recordó a los asistentes -29.300 según la organización en los tres días que duró el evento de Vox-, que "nosotros nos hemos ganado lo que tenemos, nos ha costado sangre y sudor llegar a donde hemos llegado y nadie se va a interponer en nuestro camino".

"No importa como nos ataquen, por eso os digo, que me importa un rábano lo que opinen los 'zurdos' no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos", aseveró.

Milei animó a dar la "batalla cultural", que, dijo "es necesaria también desde el punto de vista de un gobierno, para que las políticas que se implementes sean duraderas, y que en el futuro sea la ciudadanía los que defiendan su libertad y no se dejen pisotear por los socialistas", que en su país "tienen hasta el control del fútbol".

"Volvamos a defender los valores que hicieron grande a Occidente: la vida, la libertad y la propiedad", arengó Milei.