El comentado beso entre Yerko Puchento y Botota Fox

En el episodio de este jueves de "Vértigo", el comediante Daniel Alcaíno se vio en una situación que lo puso algo nervioso: Botota Fox le pidió algo a su personaje, Yerko Puchento en pleno programa.

"Cuando te veo a ti y me provocas algo, no sé. Como que me caliento, pero me conformo con un lindo beso tuyo", le dijo la Botota, ante lo cual Yerko reculó. "¿No soi tan buen actor?", agregó, entre las risas del público.

Luego de varios segundos de risas y conversación, ambos le dedicaron el momento a la fallecida Katiuska Molotov y procedieron a unirse en un breve y aplaudido ósculo.

Este es el momento:

Momentazo de Yerko Puchento y Botota Fox: se besaron y se lo dedicaron a Katiuska Molotov #VértigoS9 pic.twitter.com/Bq6GdU8Rvx — Matías (@vicetias) 6 de abril de 2018

Los comentarios en redes sociales:

