Emilio Sutherland respondió a acusación de recibir dinero por bajar reportaje sobre Ejército

El periodista y conductor de Canal 13 Emilio Sutherland reaccionó con una extensa declaración las acusaciones de Javier Rebolledo que afirmó que "Tío Emilio" había recibido una millonaria suma de dinero para no emitir reportaje que involucraba al Ejército de Chile.

Todo partió con una declaración de Rebolledo en "Mentiras Verdaderas" de La Red, al indicar que Sutherland habría recibido un soborno para bajar el reportaje de "Contacto" sobre corrupción al interior del Ejército.

Según Rebolledo, una fuente le dijo que el periodista de Canal 13 había aceptado 200 millones de pesos a cambio de no emitir el reportaje, lo que finalmente no ocurrió.

Ahora, Sutherland se refirió a lo señalado por Rebolledo. "Generalmente he guardado silencio porque creo que los periodistas no debemos ser parte de la noticia. Hoy, muy a mi pesar, salgo a la palestra porque todo tiene su límite", partió.

"Dicha acusación la rechazo categóricamente. Jamás he recibido dinero para ocultar u omitir información", afirmó Sutherland, quien también dijo "en ese minuto, la decisión de no emitir el reportaje se tomó principalmente porque no había antecedentes suficientes".

Y siguió: "Le ofrecí a este periodista encarar personalmente a quien hubiese dicho esa calumnia sobre la entrega del dinero, para que él lo pudiera contar en su libro. Pero de este colega Rebolledo nunca más supe hasta que apareció en 'Mentiras verdaderas'".

"Nuestro rol, hoy más que nunca, es contrastar y probar los hechos antes de difundirlos. No es un juego enlodar la honra de las personas, sin tener evidencias concretas. Hago esta declaración como derecho a réplica, sin perjuicio de reservarme el derecho a iniciar acciones legales que resulten pertinentes", sentenció.