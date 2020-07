José Miguel Viñuela asegura estar "arrepentido y afectado" tras cortar pelo a camarógrafo

Luego de las críticas recibidas por "broma" a camarógrafo de "Mucho Gusto", José Miguel Viñuela emitió una declaración en la que expresa sus disculpas.

El texto está dirigido al Sindicato de Mega al que expresa "mis más sinceras disculpas por la situación", refiriéndose al corte de pelo al camarógrafo José Miranda en vivo.

"En una situación de contexto humorístico y alegría, las circunstancias me llevaron a cometer este error, del cual me siento profundamente arrepentido y afectado porque jamás he querido menoscabar ni hacer sentir mal a ninguna persona", dice Viñuela.

"No medí las consecuencias de mis actos y asumo mi completa responsabilidad en estas", sigue el texto del conductor para luego decir que siente "un aprecio muy grande por José Miranda, con quien me toca compartir en varios programas que hemos realizado en Mega".

Esto se suma a lo expresado por el canal, que declaro que "lamenta y no comparte los hechos ocurridos en la edición de hoy de nuestro programa matinal".

Las críticas al conductor, sin embargo, persisten y muchos apuntan a cómo se comportó con el trabajador una vez ocurrido el lamentable hecho.

El propio Viñuela compartió en sus redes sociales el "backstage" de este hecho, reconociendo, entre risas, que fue "huevón" y que se fue "en la volá".