"No anime acá": El tenso momento en vivo entre JC Rodríguez, Diego Schalper y Andrea Molina

Un incómodo momento se vivió este miércoles en el programa "Contigo en la Mañana", de Chilevisión, cuando se debatía sobre el impuesto a los "súper ricos".

El animador Julio César Rodríguez se enfrentó al diputado RN Diego Schalper, cuando el parlamentario quiso corregirlo.

"Yo partiría por hacerte una precisión: no es cierto que se crea un impuesto en Estados Unidos, sino que lo que se está discutiendo es que se va a aumentar un poquito el impuesto corporativo", manifestó Schalper.

Pero el periodista terminó enmendando las palabras del propio diputado: "Del 21% al 28%, Diego, no es un poquito, porque usted se está negando a un 2,5% (en Chile) para los súper ricos, eso es un poquito".

El debate escaló hasta el punto que intervino otra de las invitadas al matinal, Andrea Molina: "Discúlpenme que los interrumpa, pero yo creo que la gente quiere escuchar qué podemos hacer..."

"No, Andrea. No anime acá, no tiene que animar. Estoy hablando con Diego", replicó Rodríguez.