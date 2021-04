Comisión de Constitución de la Cámara Baja aprobó legislar el impuesto a los "súper ricos"

En una tensa sesión, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este jueves, en general, el proyecto de ley que busca aplicar un impuesto, por única vez, a los llamados "súper ricos".

La moción, presentada desde la oposición, obtuvo siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.

La iniciativa ahora pasará a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, mientras el Gobierno hizo reserva de constitucionalidad.

El texto propone aplicar un impuesto equivalente al 2,5 por ciento del patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten un patrimonio igual o superior a 22 millones de dólares con el objetivo de allegar mayores recursos al Estado para enfrentar la profunda crisis económica derivada de las medidas de confinamiento por la epidemia de Covid-19.

Según sus autores, el establecimiento de este impuesto podría permitir al Fisco recursos equivalentes a 6.500 millones de dólares.

RESERVA DE CONSTITUCIONALIDAD Y POLÉMICA ENTRE SUBSECRETARIO Y DIPUTADA JILES

El subsecretario general de la Presidencia, Max Pavez (UDI), anunció que el Ejecutivo hará uso de la reserva de constitucionalidad en esta iniciativa.

De acuerdo al documento que Pavez, vía telemática, ante la comisión, la primera infracción indica que se "incorpora o aprueba una disposición transitoria implícita (en la Carta) que no respeta el procedimiento, la forma o el quórum que la Constitución exige para reformar sus capítulos y normas". Por el contrario, dijo, "la Constitución prohíbe las reformas implícitas, tácitas o indirectas a su texto".

Pero también el subsecretario de la SegPres fustigó que "nunca se ha visto en la historia de Chile una reforma constitucional que cree un impuesto, que, además, viola la misma Constitución en cuanto a la forma de establecer los tributos. La Constitución es clara en impedir y prohibir que los tributos estén afectos y los parlamentarios deberían tener a la vista aquello".

Fue en ese momento en el que la diputada Pamela Jiles (PH) realizó un punto de reglamento e impugnó a Pavez intervenir en lugar del ministro de la SegrPres, Juan José Ossa, quien participaba en la Comisión de Constitución del Senado en medio de la tramitación de la reforma que posterga las macroelecciones a mayo.

"Le pido que, por favor, el subsecretario no sea habilitado para participar en esta comisión, puesto que no está presente el ministro. Si el Gobierno se quiere venir en la dura, que por lo menos venga a dar la cara el ministro Ossa a decirle él a todo el país, y no mandar a un segundón, que se opone a que se le imponga un impuesto a los 'súper ricos'. Yo me opongo y pido mi derecho a que se calle Max Pavez en este momento, que deje de hablar porque no tiene derecho a hacerlo, yo no lo habilito", fustigó la legisladora y precandidata presidencial.

Las palabras de Jiles activaron los reclamos de los diputados de Chile Vamos, mientras que, desde la oposición, congresistas como Matías Walker (DC) reprocharon el "nivel del debate".