Bob Odenkirk reflexionó tras perder por quinta vez en los Emmy

Una de las grandes derrotas que se vio en los Premios Emmy 2022 fue la de Bob Odenkirk, quien perdió como Mejor Actor por la última temporada de "Better Call Saul".

El estadounidense fue nominado en cinco ocasiones por su rol de "Saul Goodman" pero nunca logró ganar el premio, lo mismo que Rhea Seehorn que era favorita como Mejor Actriz pero tampoco lo consiguió.

Odenkirk usó Twitter para dar un mensaje a sus seguidores y en especial a Seehorn: "Los últimos ocho años he tenido el honor de trabajar con los mejores dentro y fuera del escenario. Mucho, mucho más de lo que merecía".

"Rhea, gracias por mantener mi cabeza fuera del piso de concreto", sentenció Odenkirk junto a quien fue su compañera en "Better Call Saul".

The last eight years I’ve had the honor of working with the very best onstage and off. Far far more than I deserved. Rhea, thanks for holding my head off the concrete floor. pic.twitter.com/iQ2IYuiPEo