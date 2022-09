Rhea Seehorn y Kim Wexler no pudieron quedarse con el Emmy

Debido a la sólida última temporada de "Better Call Saul", para nadie era sorpresa que Rhea Seehorn -la intérprete de "Kim Wexler"- estuviera nominada por primera vez a los Premios Emmy. De hecho, se alzaba como favorita pese a haber nombres ya tradicionales en la terna.

Sin embargo la actriz no pudo contra la historia y se quedó sin el galardón a Mejor actriz de reparto en una serie dramática, el cual recayó en Julia Garner por su trabajo en "Ozark".

Garner venía de obtener este premio en 2019 y en 2020.

Supporting Actress in a Drama Series at the #Emmys goes to: Julia Garner for Ozark https://t.co/S8gg3I6YBB pic.twitter.com/8TuGRtw1tR